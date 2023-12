Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 11 de dezembro

A Lua está se preparando para ir mais longe. De Escorpião para Sagitário. Chega de rastejar, chegou a hora de voar mais alto, ver outras paisagens. Ainda estamos no último estágio da Lua minguante, tudo está na sua forma final, mas amanhã você vai ganhar mais fôlego e sentir o vigor do começo com a lua nova em sagitário. Aproveite essa energia sagitariana no céu e se jogue sem medo. Mas cuidado porque para sagitário tudo parece possível, mas ainda temos outro mercúrio retrógrado antes de fechar o ano. Eu sei que você não aguenta mais, mas vou deixar para falar dessa retrogradação de mercúrio só na quarta-feira(13/12) porque hoje Mercúrio conversou com Vênus e está mais afetivo do que nunca, ou seja, a comunicação está mais harmoniosa. Aproveite essa segunda-feira para divulgar seus serviços, suas ideias, conversar sobre o que não está legal no seu relacionamento, expressar seus sentimentos pela outra pessoa, assinar contratos, fazer acordos, negociações ou fazer suas compras de natal. Um aspecto favorável entre Mercúrio e Vênus traz criatividade e inspiração e tudo flui da melhor forma.

Signo de Capricórnio hoje

A semana começa super agitada e com uma energia vibrante, capricorniano(a). Faça contatos, conheça gente nova e cole em quem tenha objetivos semelhantes aos seus. Seja em eventos profissionais ou encontros casuais, você pode encontrar alguém e essa pessoa será muito bem-vinda na sua vida, levando a uma parceria bem-sucedida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.