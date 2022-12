Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 11 de dezembro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua passa grande parte do dia em Câncer, e entra em Leão às 17 horas. A oposição que a Lua está formando com Plutão pode ocasionar um desgaste nas relações, principalmente se estiverem passando momentos com a família neste domingo. É preciso nos atentar às emoções já que, quando a Lua está em Câncer, é normal acabarmos descontando nossas emoções nos excessos - seja de culpa, de discussões, de negativismo ou até de comida. Com a entrada da Lua em Leão no final do dia, precisaremos refletir sobre o que sentimos sobre nós mesmos. Você se sente amado por você mesmo com base em suas próprias atitudes? Você tem dado ouvidos ao que sua essência pede? Muitas vezes deixamos de lado o que nos nutre, e focamos em como as outras pessoas nos tratam, ou como gostaríamos de nos sentir. Por isso, é importante refletir sobre como esse acolhimento tem acontecido, e como você tem respeitado o que é importante para si mesmo.A entrada de Vênus em seu signo ontem pede que você esteja mais atento às suas finanças, e para as coisas que trazem mais acolhimento e aconchego para a sua vida. O senso de responsabilidade sobre si mesmo vem se amplificando. Observe seus sentimentos com cuidado e acolhimento.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.