Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 11 de agosto

E quando Vênus entra em cena, o amor, as finanças, o conforto, os prazeres, a beleza e a harmonia também sobem no palco. Somos encorajados a amar e desejamos receber amor. Então… o que seria da vida na Terra sem Vênus?

O dia amanheceu com a Lua em Gêmeos negociando com a Vênus em Leão. Isso quer dizer que não adianta tentar se defender, pois até aquele que raramente faz concessões, vai acabar dizendo sim.

E enquanto a lua joga com as palavras e o planeta Vênus ruge, apresente um projeto, tente vender uma ideia ou compartilhe seus sentimentos. A palavra ganha poder de sedução e você vai sentir muita segurança emocional para se comunicar, vender, indicar um caminho atraente ou solucionar um conflito afetivo.

No período da tarde, Netuno rouba a cena e a produtividade cai. É melhor não criar expectativas. Tudo fica mais lento, abstrato e confuso. As pessoas tendem a ficar mais dispersas. E o melhor a fazer é se desconectar, fechar os olhos e tirar os pés do chão. Ouça uma boa música, leia um poema ou marque sua terapia. Tente chegar em casa mais cedo, pois às 20h, a lua chega no signo de Câncer pedindo casa, colo e aconchego.

E como o céu de hoje está meio Chico Buarque, segue uma música-conselho, do geminiano mais geminiano de todos, para cada signo.

Capricórnio

Aproveite o período da tarde e faça uma pausa. Tente explorar suas qualidades sensíveis. E aproveite a lua minguante para estabelecer as prioridades e cortar os excessos na sua rotina. Se é para chegar lá, vá sem pausa e sem pressa. Pode chegar lá, sem se sobrecarregar.

Sugestão de música: O meu guri - Chico Buarque

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos