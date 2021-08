Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 11 de agosto

Nesta quarta-feira, o planeta regente das comunicações e da nossa capacidade de raciocínio está ingressando em Virgem, que é considerado o signo mais crítico e organizado do zodíaco. Esse posicionamento indica um período para enxergar as coisas como elas são, deixando tudo muito claro, alinhando seus contratos e acordos, suas expectativas e também as expectativas das pessoas que se relacionam com você. Hoje a Lua também está em Virgem, ainda sendo influenciada pela energia da lunação que aconteceu no último domingo, que nos convida a plantar aquilo que almejamos colher até o final desse novo ciclo lunar. As energias virginianas nos ajudam a organizar nossos planos de forma prática, o que é essencial para não sentir que não estamos saindo do lugar. É preciso dar um passo de cada vez e entender que, para a grande maioria das coisas, não há resultado imediato. Além disso, Vênus em Virgem está formando uma oposição com Netuno em Peixes desde ontem, o que pode estar gerando certa angústia. Existe um conflito entre as energias desses dois signos que pode causar conflitos nas tarefas do dia a dia ou ocasionar algum desgaste nas relações.

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua está formando um trígono com Urano, o planeta das inovações e também dos imprevistos. Por isso, você deve estar aberto(a) para novas ideias, além de estar preparado(a) para lidar com situações que saiam fora do seu controle. Tenha cuidado para não tentar ser inflexível, porque isso apenas causa sofrimento.



