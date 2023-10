Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 10 de outubro

Hoje é um dia de despertar. De um lado temos o planeta Vênus com muitas expectativas e do outro temos Saturno focado na realidade da vida. E Saturno, munido de sua foice e com seu temperamento melancólico, te chama para uma conversa séria, pode ser que você desperte de uma ilusão.

Parece desconfortável, pois você estará mais suscetível às rejeições, mas você vai compreender na prática que olhar para fora à procura do que é real não é o caminho. Quando você se concentra e observa seus pensamentos e emoções, você relaxa e abandona a mente opiniosa e sai dos julgamentos que te aprisionam.

A Lua chega no signo de Virgem e vai te ajudar a compreender tudo da melhor forma. E depois de alguns meses retrógrado, Plutão volta ao seu movimento direto. E agora existe um segredo, um mistério a ser revelado, que nos provocará ao desapego e à ressignificação profunda.

Capricórnio

Dois passos para a frente e um para trás! Quando Vênus e Saturno aparecem em confronto, você pode perceber uma tensão entre as suas metas e a realidade do seu dia a dia. Algo me diz que por mais que você queira dar um passo adiante em algum sonho ou projeto, algumas responsabilidades mais imediatas e práticas podem atrasar seus planos. Mas fique tranquilo (a) e não se pré-ocupe com coisa à toa.

Hoje Plutão volta ao seu movimento direto e vai te mostrar que depois de 6 meses em stand-by você agora terá melhores condições de se dedicar a algo que te leve realmente para uma nova etapa da vida. Depois de tanto perrengue e sofrimento (e não é de hoje), você está mais maduro (a) para seguir em um caminho mais alinhado com quem você é neste momento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.