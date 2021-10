Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 10 de outubro

Hoje a Lua continua transitando por Sagitário, o que nos ajuda a terminar a semana sem sentir aquele desânimo de domingo de forma tão intensa. Além disso, outro trânsito muito benéfico que acontece hoje e favorece a próxima semana é o fim da retrogradação de Saturno.

Quando esse planeta começa a caminhar para frente depois de um longo período de retrogradação, é hora de firmar suas decisões e construir pilares. Como outros astros também estão retrogradando, as últimas semanas foram marcadas por uma energia de profunda reflexão, desconstrução e resgate de nós mesmos.

É preciso nos despir das crenças limitantes, das expectativas que colocamos nos outros e da necessidade de agradar quem amamos para entrar em contato com a nossa essência. Saturno é o primeiro entre os astros que estão retrógrados a retomar o seu trânsito normal, e a sua energia de disciplina e sabedoria nos mostra a necessidade de sermos mais fiéis a nós mesmos, nos comprometendo verdadeiramente com as metas que traçarmos neste momento.

Signo de Capricórnio hoje

Durante a retrogradação de Saturno, seu planeta regente, você precisou reavaliar negociações e retomar o planejamento de suas metas. Agora, voltando a transitar normalmente, Saturno traz boas oportunidades, mas será necessário ter maior flexibilidade e ponderação, além de um forte exercício de escuta. Qualquer caminho que não vai de encontro com seus ideais já não tem mais espaço e vai causando cada vez mais incômodo.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.