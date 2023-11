Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 10 de novembro

E a partir de hoje, Mercúrio, o planeta mensageiro, vai fazer viagens mais longas. Mercúrio chega à Sagitário e aponta sua seta para mundos distantes, numa busca incessante por conhecimento. É um mercúrio que galopa no céu e ascende o fogo do conhecimento. E até o dia 1 de dezembro você estará mais sincero, direto e impulsivo nas palavras. A comunicação flui com mais facilidade, as discussões estarão mais acaloradas. É uma oportunidade para aprender e ensinar. Abra sua mente para novas possibilidades. Mas Saturno entra em cena e pede cautela, não vai te deixar fazer escolhas e vai colocar alguns limites.

Capricórnio

Mercúrio chega à Sagitário e você vai precisar pensar bem antes de falar. Hoje Mercúrio faz uma quadratura com Saturno. Essa dupla pode trazer alguns obstáculos em projetos que envolvem comunicação. Talvez um texto ou uma reunião que você achava que seria moleza, acaba sendo mais complicado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.