Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 10 de março

Signo de Capricórnio hoje

Nesta quinta-feira, a Lua em Gêmeos vai entrar em sua fase crescente. Esse fenômeno incita grandes questionamentos, revisões das ideias e crenças que estão direcionando nossas decisões. As noções de liberdade também são assuntos que vêm à tona nesse momento e podem nos levar a pensar de forma extremista. Por isso é necessário ter atenção redobrada nos seus posicionamentos. Mas, apesar do caráter um pouco genioso das energias geminianas, a nova fase lunar indica uma fluidez favorável para plantarmos boas sementes e nos dedicar às novas ideias e oportunidades. A criatividade também é uma qualidade impulsionada por esse posicionamento da Lua em Aquário, configurando um bom momento para dar ouvidos à intuição e colocar em prática ideias diferentes. Essa nova fase do ciclo lunar nos leva a refletir sobre o que deve ser expandido e o que pode não estar funcionando de forma tão produtiva quanto era esperado.A Lua em Gêmeos te leva a buscar novas percepções sobre os desafios que você está vivenciando agora. Esse signo é relacionado à inovação e, por mais que isso não seja a praia dos capricornianos (conhecidos pelo seu conservadorismo), a influência geminiana te ajuda a encontrar equilíbrio entre a necessidade de controle e a confiança em si mesmo para lidar com o processo.