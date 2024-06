Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 10 de junho

Estamos iniciando uma semana de riscos e tensões. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sob um Céu cheio de novidades, Saturno vai marcar presença o tempo todo e não vai deixar passar erros, ou seja, suas limitações vão vir à tona. A Lua chegou em Leão e em harmonia com Mercúrio em Gêmeos favorece os encontros. Olhe para o outro e foque no que eles fez de melhor. Hoje, Marte chega no signo de Touro, pedindo um pouco mais de paciência, prudência. Pense mais antes de agir.

Signo de Capricórnio hoje

Até 20 de julho, prepare-se para viver romances, paixões, prazeres ou expressar sua criatividade. Sinto que você vai viver paixões intensas e muitas

emoções nas próximas semanas. Mas cuidado, para não agir por impulso.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.