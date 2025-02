Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 10 de fevereiro

Iniciamos a semana com muita movimentação, ainda sob a influência da Lua Crescente e nos preparativos para receber a poderosa Lua Cheia em um signo repleto de fogo e paixão (Leão), que acontece na próxima quarta-feira. Será uma fase para olhar para você, para o seu coração e para as suas decisões. É hora de exercitar sua força de vontade e lembrar do seu poder de criação. A energia que guia estes dias destaca a importância de despertar seu potencial, usar seus talentos com inteligência e agir com coragem para tornar reais os seus objetivos. Confie nas suas habilidades e na sua capacidade de fazer acontecer.



Hoje, a Lua segue em Câncer e conversa de forma harmoniosa com Urano, Netuno e os Nodos Lunares. Esse trânsito favorece a sensibilidade e a intuição, trazendo mais fluidez ao período da manhã. Abra-se para as novidades; observe o que chega de novo com a mente e o coração receptivos.



No período da tarde, a Lua ingressa em Leão e forma um aspecto de tensão com Mercúrio e Urano. Essa configuração pode trazer inquietação mental ou até mesmo impaciência. Tente expor suas ideias e sentimentos sem perder a calma. Não deixe que a cabeça quente atrapalhe sua comunicação ou cause conflitos desnecessários. Entre o meio da tarde e o início da noite, seja mais cuidadoso com tudo que envolva eletricidade. Se estiver chovendo forte, evite se expor a riscos e, se possível, permaneça em segurança.



Felizmente, no fim da noite, a Lua forma um trígono com Vênus, trazendo um clima mais harmonioso, alegre e romântico para encerrar o dia. É um bom período para estar em boa companhia ou dedicar um tempo a um passatempo que lhe faça bem.

Signo de Capricórnio hoje

A energia da manhã favorece o planejamento e o foco em objetivos de longo prazo. À tarde, fique atento às reações bruscas e evite conflitos no ambiente de trabalho ou em casa. No fim do dia, permita-se uma pausa para o lazer ou para o cuidado pessoal, recarregando suas forças.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.