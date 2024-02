Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 10 de fevereiro

Cada signo vive seu carnaval a sua própria maneira. Para quem é da folia, cuidado para não se perder por aí ou se perder de si mesmo(a). E para quem vai no "bloco do eu sozinho", apenas observe os movimentos, pois estaremos sob um aspecto super desfavorável entre Mercúrio e Júpiter. E Mercúrio rege os viajantes e o movimento na cidade e estradas e Júpiter vai expandir esse movimento, ou seja, estradas lotadas, muitos deslocamentos. O melhor a fazer é não deixar tudo paapara quem vai pegar estrada ou se deslocar, vá com calma e com muito cuidado. Mercúrio e Júpiter não permitem que você carregue muitas bagagens. Esqueça essas malas pesadas, priorize o que que você quer de verdade. A Lua vai chegar no signo de Peixes e vai te fazer um convite: liberte-se dos seus pensamentos amorosos e vista suas fantasias, mas ao mesmo tempo, cuidado com a nebulosidade ao seu redor. E quando essa Lua encontrar Saturno, você não vai tirar os pés do chão. Por mais que você escute "sai do chão, sai do chão", esse aspecto vai convidar/convocar você a responsabilidade. Mas é uma boa combinação, Carnaval e Responsabilidade.



E hoje vou deixar uma dica para cada signo:

Signo de Capricórnio hoje

Tente se divertir um pouco, capricorniano(a). É importante afrouxar a gravata e acordar seu espírito brincalhão. É preciso escolher cuidadosamente com quem passar o tempo, priorizando relacionamentos significativos e evitando situações superficiais. aproveitar a festa sem comprometer seus objetivos a longo prazo?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.