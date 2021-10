Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 1 de outubro

Hoje a Lua está transitando por Leão, o que forma um ângulo desarmônico com Saturno em Aquário, signo oposto a Leão. Como Saturno é o astro relacionado a restrições e a responsabilidade e a Lua é regente das emoções, a tensão entre esses dois planetas pode nos deixar exigentes demais com nós mesmos e também com as pessoas ao redor. É preciso ter cuidado para controlar o mau humor quando as coisas não saírem como esperado. Principalmente no ambiente de trabalho, é preciso ter cuidado para que os comentários não se transformem em implicância ou até em discussão. Apesar desse olhar analítico de Saturno que pode causar turbulências, a influência do trígono que Vênus em Escorpião está formando com Netuno em Peixes tende a nos deixar mais sensíveis e românticos. Esse aspecto também evidencia os processos de transformação que estamos vivendo em nossos relacionamentos afetivos.

Signo de Capricórnio hoje

A oposição que está se formando entre a Lua e Saturno, planeta regente de Capricórnio, faz com que o seu humor fique instável. Além disso, a proximidade entre o Sol e Marte faz com que seja mais difícil controlar seus impulsos e você pode acabar falando demais e magoando alguém.



