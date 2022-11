Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 1 de novembro

Signo de Capricórnio hoje

Dá pra acreditar que já estamos em Novembro? 2022 passou num piscar de olhos, e esse penúltimo mês que está se iniciando já desperta um clima de fechamento. Agora, os trânsitos te convidam a entender seus sonhos e a agradecer por tudo que vem acontecendo - as coisas podem ter saído dos planos, mas com certeza as experiências até aqui nos trouxeram muitos aprendizados. Esse primeiro dia do mês é marcado por uma forte Lua crescente em Aquário, signo da originalidade e da inovação. Aproveite a potência dessa fase lunar para se voltar ao seu eu interior, com o intuito de buscar seu equilíbrio interno. Esse movimento é importante para se comprometer com aquilo que você deseja alcançar. Durante o dia, a Lua faz uma conjunção com Saturno, despertando a necessidade de se atentar ao que realmente precisa de sua atenção, definindo qual sua maior prioridade para o mês de Novembro. É preciso ter clareza sobre suas escolhas, aproveitando a sabedoria de Saturno para entender o que está fluindo e o que não está mais dando certo.Hoje a Lua crescente se encontra com Saturno em Aquário. A relação do seu planeta regente com a Lua neste momento te leva a refletir sobre aquilo que você deseja se comprometer e qual será o seu foco para o mês que está se iniciando. Conecte-se à sua sabedoria para colocar as coisas em movimento, finalizando tarefas que vem procrastinando, para que abra espaço para novas ideias.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.