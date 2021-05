Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 1 de maio

Como a Lua está em Capricórnio, nós estamos mais fechados emocionalmente, o que pode esfriar suas relações ou até mesmo gerar conflitos, devido ao caráter crítico das energias capricornianas que estão nos influenciando. Por mais que se expressar com palavras não lhe pareça fácil enquanto a Lua transitar por este signo (até amanhã à noite), você é apto a desenvolver novas formas de demonstrar afeto, o que pode ser feito por meio de pequenas atitudes gentis, como preparar uma refeição para comer em conjunto. Nesse momento, é muito importante dedicar-se a separar um tempo de lazer e relaxamento compartilhado com quem você convive. Esses pequenos esforços nos ajudam a manter a harmonia do nosso lar, o que é especialmente necessário durante o período de isolamento social que estamos vivendo. Além disso, o sextil que Mercúrio está formando com Netuno hoje aflora a criatividade e a intuição, despertando ideias importantes que auxiliam a clarear o pensamento acerca dos questionamentos que estão vindo à tona, devido ao movimento retrógrado de Plutão que se iniciou na terça-feira (27).

Signo de Capricórnio hoje

Os capricornianos são impulsionados a olhar para dentro de si mesmo e questionar-se sobre suas crenças, pessoais e espirituais. Isso não é agradável para você, que preza pela estabilidade emocional, por isso, você pode ficar mal humorado, ao ter rejeitado esses sentimentos. A dica é que você faça o caminho reverso.



