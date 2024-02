Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 1 de fevereiro

E Fevereiro chega derrubando as certezas. Vamos atravessar um período de instabilidade, mas também de ótimas oportunidades. Vai balançar, mas não tente segurar! Salta, solta, solte-se, libera, liberte-se. O segredo é surfar nas ondas elétricas de Aquário. O caminho certo é um caminho novo, aquele que você ainda não viu, não foi e nem imagina. Mas na cancela, você encontra Plutão e ele não vai lhe dar passagem se você não pagar o pedágio. Urano, o planeta dos rompimentos e das incertezas, vai marcar presença o tempo todo. Fevereiro me lembrou a música de Chico Buarque: "O que será que será que todos os avisos não vão evitar". Fevereiro está no futuro do presente do indicativo. Seremos nós os responsáveis pela revolução? Não sei. É tudo imprevisível. Vamos viver um dia de cada vez. Hoje, temos uma Lua em queda, no signo de Escorpião. Ela não espera colo, nem conforto, ela só sabe que vai sobreviver. A tensão aumenta e você precisa descarregar. Mas não descarregue no outro, cautela nas palavras. A quinta-feira pede serenidade e uma pausa para reflexão.

Signo de Capricórnio hoje

Aproveite o dia inspirador para aprender algo novo, escrever, trocar ideias com pessoas próximas, ou mergulhar em um bom livro. Abra-se para novas ideias e tente enxergar a vida em outros ângulos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.