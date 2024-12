Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 1 de dezembro

É Lua Nova em Sagitário. É o início de um ciclo de 29 dias repleto de motivação e entusiasmo. Este período é propício para romper barreiras e alinhar-se com sua verdade interior, deixando para trás inverdades e focando no que realmente importa para você. É um momento de oportunidades ao seu redor; leve a sério suas crenças e valores. Embora dezembro possa ser um mês potente, também pode trazer certa desordem. Talvez você não encontre todas as respostas ou veja resultados imediatos, mas o segredo está em buscar sua verdade, que pode estar mais próxima do que imagina. Uma grande transformação pode ocorrer por meio de uma pessoa próxima ou de uma conversa despretensiosa. Portanto, não se isole; mantenha-se aberto às conexões ao seu redor.



É importante notar que, durante este período, Mercúrio está retrógrado em Sagitário, o que pede revisão de planos e cautela na comunicação. Recomenda-se revisar cada passo para evitar surpresas desagradáveis, pois podem ocorrer imprevistos com pagamentos, respostas e comunicação.



Além disso, a Lua Nova em Sagitário forma um aspecto tenso com Júpiter em Gêmeos e Saturno em Peixes, mas também um excelente aspecto com Marte em Leão. Este período promete dias de inspiração, busca por propósito e a necessidade de olhar para frente, mas sempre com os pés no chão para concretizar planos e projetos.



Aproveite este ciclo para definir suas energias e temas para os próximos 30 dias, alinhando-se com suas verdadeiras intenções e objetivos. Este é o momento de sonhar, arriscar e agir, sempre com responsabilidade e planejamento

Signo de Capricórnio hoje

A Lua Nova te convida a olhar para dentro. Permita-se um momento de introspecção para reorganizar suas emoções e entender o que você precisa soltar. Seu crescimento começa no seu interior.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.