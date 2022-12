Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 1 de dezembro

Signo de Capricórnio hoje

Estamos começando o último mês do ano, com a influência da Lua em Peixes, que nos deixa mais sensíveis e intuitivos. Porém, as quadraturas que a Lua estará formando ao longo do dia, principalmente na parte da manhã, pode fazer com que o estresse seja acentuado e alguns conflitos tendem a surgir. É importante respirar fundo e perceber que, na maioria das vezes, esses desentendimentos acontecem porque todos estamos com pressa para resolver as coisas, e acabamos passando por cima dos nossos próprios sentimentos. Quantas vezes no dia você costuma parar e prestar atenção no que está se passando internamente, nas ideias que estão se repetindo nos sentimentos que estão incomodando? Essa pode ser uma tarefa desafiadora, mas é essencial estarmos alinhados internamente para conseguir resolver as questões externas. O principal ensinamento para dezembro é sobre sermos mais acolhedores com nossos sentimentos.Os taurinos costumam padronizar a sua rotina e a forma com que cumprem as suas tarefas, o que é importante para o seu bem-estar, mas também pode fazer com que você tenha muita dificuldade em lidar com imprevistos. A passagem da Lua por Peixes hoje te ajuda a desenvolver um pouco mais de flexibilidade para lidar com essas situações. Confie na sua intuição.