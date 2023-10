Previsão do signo de Câncer para hoje, 9 de outubro

Os dias parecem tensos, mas o Universo muito sábio, proporcionou para você uma boa noite de sono. Durante a madrugada, a Lua, que está no seu último estágio, ou seja, na sua fase balsâmica, restaurou e suavizou sua noite de sono. É como se a Lua em Leão (o signo do Eu) e o Sol em Libra (o signo do Outro) trabalhassem a madrugada inteira com a intenção de reorganizar suas últimas experiências. E pode ser que você tenha acordado mais maleável e disposto a fazer adaptação.

E tudo que você precisar resolver hoje, faça no período da manhã, pois no período da tarde os imprevistos podem acontecer e você vai ter que reconduzir os planos ou recalcular a rota. O segredo é só aceitar e seguir. Não force nenhuma situação. Armazene suas forças, afinal, você vai precisar de muita energia para atravessar os eclipse solar no signo de Libra que vai acontecer no dia 14/10.

Câncer

Você aprendeu com seus erros, avaliou as suas limitações e adquiriu novas habilidades. Chegou a hora de avançar rumo ao futuro sem arrogância ou vaidade. Entre altos e baixos emocionais, essa semana é de reviravolta. E o seu aprendizado da semana é: quando a maré apertar, lembre-se, sua base é o lar e as pessoas que ama.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.