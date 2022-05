Previsão do signo de Câncer para hoje, 9 de maio

Signo de Câncer hoje

Nesta segunda-feira, a Lua (que entrou na fase crescente ontem) fica fora de curso, o que nos deixa mais confusos e improdutivos. Além disso, devemos ter muito cuidado com a irritabilidade perante a situações que saírem do controle, porque essas situações são mais comuns quando esse fenômeno lunar está acontecendo. No começo da noite, a Lua ingressa em Virgem, nos ajudando a recuperar o ânimo para começar a semana com força total, nos organizando e focando nas tarefas mais importantes. A estabilidade é uma necessidade despertada pela influência de Virgem, mas caso as energias deste signo não sejam bem integradas, podemos agir de forma arrogante e impaciente. Isso é especialmente problemático quando não conseguimos dialogar a respeito do que estamos sentindo e acabamos agindo de forma incompreensível para as outras pessoas - tenha cuidado com essa tendência hoje.A Lua crescente, que está aproximando-se de Virgem neste momento, te ajuda a mediar seus sentimentos com um pouco mais de razão, para que você reflita sobre os caminhos que está tomando para alcançar seus objetivos.