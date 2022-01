Previsão do signo de Câncer para hoje, 9 de janeiro

Signo de Câncer hoje

Esse domingo é um dos dias mais poderosos de janeiro, despertando em nós a possibilidade de renovação através das energias da Lua crescente que acontece em Áries, por volta das 15 horas. O início de uma nova fase lunar em um signo de fogo desperta em nós mais energia e força de vontade, indicando que os próximos dias serão incríveis para nos movimentar e direção daquilo que queremos conquistar. Além disso, o Sol e Vênus retrógrada estão formando uma conjunção em Capricórnio e este forte aspecto nos direciona a rever alguns assuntos que podem estar precisando de ajustes, principalmente em se tratando dos relacionamentos afetivos.O planeta regente dos cancerianos está formando um um sextil com Mercúrio em Aquário, que é um aspecto super favorável para expandir a mente, ter conversas inspiradoras e ideias inovadoras. Saia da sua zona de conforto, converse sobre assuntos diferentes, com algo que você não tem costume ou conheça um novo lugar.