Previsão do signo de Câncer para hoje, 9 de fevereiro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua entra em Libra logo cedo, te convidando a dar mais atenção para seus relacionamentos e sua forma de socializar. A influência libriana desperta uma energia mais harmônica, buscando sempre um equilíbrio nas trocas. Perceba a importância de ter conversas que façam seus relacionamentos se desenvolverem, sejam os familiares ou as amizades. Além disso, muitos assuntos passados podem precisar ser retomados, para finalmente encontrar soluções. Uma dica para o dia é tirar um tempo para escrever sobre os pontos positivos das pessoas que você convive diariamente. Muitos relacionamentos acabam se desgastando com o dia-a-dia, já que costumamos enxergar os defeitos com mais facilidade. Aproveite a Lua Cheia para enxergar os lados mais iluminados das suas relações.A entrada da Lua em Libra desperta seu lado mais emocional, o que pode deixar você um pouco mais melancólico ao longo do dia. É normal se sentir mais carente ou dependente da atenção das outras pessoas. Só não deixe que isso te paralise, deixando de lado suas prioridades.