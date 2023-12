Previsão do signo de Câncer para hoje, 9 de dezembro

A Lua mingua no signo de Escorpião e nesse sábado você vai sentir que é o momento de se livrar de algumas coisas. Podem ser ações, mas também pensamentos, situações, pessoas e objetos. Você precisa desentulhar diferentes partes da sua vida e se livrar dessa bagagem emocional. Limpe seu jardim, sua casa, suas gavetas e associe essas limpezas a suas emoções. A Lua em escorpião nunca é suave, mas não tenha receio de se entregar e derrubar esses muros, pois o que dói e incomoda pede cura. E em algum momento do dia, sente, respire, feche os olhos e reflita: O que preciso fazer para me sentir preparado(a) para um novo começo? Qual o próximo passo? Avalie seu progresso. Pense sobre como trabalhou. O que você conquistou até agora e como pode aproveitar os frutos do seu trabalho? Agora é hora de fazer uma avaliação.

A Lua vai conversar com Saturno, Vênus, Júpiter e Mercúrio. E você vai ter muita disposição para o trabalho e para os encontros. Mas muito cuidado com os excessos de comida ou compras, pode ser que você tente preencher alguns vazios comendo demais ou consumindo em excesso. E vale lembrar que o encontro perfeito entre Mercúrio em Capricórnio e Júpiter em Touro comentado no horóscopo de ontem, se estende até o meio da próxima semana. Sonhe, planeje, escreva, desenhe e mapeie tudo que você quer ver crescer em 2024.

Signo de Câncer hoje

Como anda o seu espírito de equipe, canceriano(a)? Tente unir pessoas, combinar esforços e confiar nos outros. O trabalho em equipe significa muito sucesso pra você nesse momento. Sonhar é bom, mas sonhar juntos é melhor ainda. Chegou a hora de mergulhar de cabeça no que te faz feliz.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.