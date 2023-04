Previsão do signo de Câncer para hoje, 9 de abril

Signo de Câncer hoje

Hoje é um dia especial, afinal é Páscoa e a energia está vibrante e animada. A Lua fica fora de curso durante a manhã em Escorpião, entrando em Sagitário por volta das 10 horas. Com a Lua cheia e iluminada, as coisas que antes estavam ocultas são reveladas. O momento é propício para nos questionarmos sobre para onde queremos ir, e apontar a flecha em direção aos nossos objetivos. Além disso, Mercúrio continua formando um sextil com Marte em Câncer, trazendo assertividade e clareza de pensamento. Mas atenção: durante a manhã, evite fazer compras importantes ou fechar negócios. Mantenha a mente aberta para imprevistos e não se preocupe em controlar tudo.A Lua em Sagitário traz uma energia de expansão e confiança. O sextil de Mercúrio com Marte pode ajudá-lo a se comunicar de forma mais clara e assertiva. Use essa energia para seguir em frente com seus projetos e metas, mas não se esqueça de reservar um tempo para cuidar de si mesmo.