Previsão do signo de Câncer para hoje, 8 de setembro

A Lua segue seu curso e hoje ela chegou na sua casa, ou seja, no signo de Câncer, o lugar onde ela se sente mais confortável. Sabe aquele caranguejo que se recolhe dentro da própria carapaça? É assim que você vai se sentir hoje. A Lua minguante no signo de Câncer, pede recolhimento e busca conforto e segurança emocional.

A energia canceriana faz de tudo para que as memórias não sejam esquecidas pelo tempo, mas de posse desses registros do passado, você precisa colocar os pés no chão do presente, pois só assim você consegue sentir o futuro.

Mas nesse clima de cobertas, casa e conforto, um cobrador pode bater na sua porta. É Saturno, munido de sua foice afiada e seu temperamento melancólico, que chega para gerenciar o seu tempo. Aproveite para colocar o trabalho em ordem, pare de reclamar e de se vitimizar, seja responsável pelas próprias ações e emoções.

E não deixe de acreditar na força dos seus ideais, pois as portas vão se abrir. Aponte suas setas para onde deseja chegar. É o Sol em harmonia com Júpiter abrindo sua mente para novos tempos. Mesmo se der errado, dará certo.

E falando em novas energias, o dia 08 traz um brinde especial com o trígono entre o Sol e Júpiter. Sabe aquele projeto colaborativo que você tem guardado na gaveta? Ou aquela ideia que precisa do apoio de amigos? Este é o momento de trazê-los novamente à tona! Não se apresse, foque no trabalho consistente. E tente liberar e desapegar tudo que não é útil.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.