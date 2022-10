Previsão do signo de Câncer para hoje, 8 de outubro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua começa o dia em Peixes, mas logo cedo fica fora do curso logo pela manhã, as 8h, até às 13h. Durante esse período, você pode se sentir mais envolto pelos seus sentimentos, um pouco angustiado e com a mente distante da realidade. Esteja preparado para lidar com imprevistos, atrasos e situações que não são muito fáceis de lidar durante esse período. Logo após o almoço, porém, a Lua entrará em Áries, despertando nosso bom humor e uma vontade de fazer coisas novas. Com a influência ariana, as emoções ficam à flor da pele e, apesar da tendência a ficarmos mais sociáveis e alegres, também podemos acabar agindo de forma impulsiva. Lembre-se que nossos planos e vontades não acontecem exatamente no momento que gostaríamos, mas isso não significa que tudo está perdido. É inteligente utilizar dessa energia de Áries para a criação de novos projetos profissionais e pessoais, mas sempre lembrando de ter paciência e cuidado para não “meter os pés pela cabeça” por causa da pressa e da ansiedade.Hoje a Lua forma alguns aspectos desafiadores com outros astros ao longo do dia, trazendo uma instabilidade para suas emoções. Essas oscilações vão estar em torno dos seus sentimentos e da necessidade de se expressar e ser entendido pelas pessoas que ama. Tire um tempo do seu dia para conversar e estar com sua família e amigos, nem que seja apenas uma ligação.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.