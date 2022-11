Previsão do signo de Câncer para hoje, 8 de novembro

Signo de Câncer hoje

Após muito tempo nos preparando para esse fenômeno, finalmente o último Eclipse do ano acontecerá hoje no signo de Touro, logo no começo do dia, às 8 horas. Esse é um Eclipse mais poderoso do que de costume, porque acontece em um momento em que a Lua está junto à Urano em Touro; enquanto o Sol, Vênus e Mercúrio estão alinhados em Escorpião. Todos esses trânsitos despertam situações inesperadas, que nos levam a enxergar alguns sentimentos que estavam encobertos. Além disso, nosso olhar para o mundo também fica mais aguçado, e as percepções sobre as outras pessoas se tornam mais claras, nos ajudando a identificar pontos nos nossos relacionamentos que precisam de transformação. Para nos sentirmos renovados, porém, as mudanças precisam começar internamente. Portanto, devemos tomar cuidado com a tendência de 'apontar o dedo', deslocando para outras pessoas a culpa sobre as coisas que estamos percebendo com a 'ajudinha' do Eclipse. Aproveite esse momento astrológico poderoso para soltar um pouco as rédeas, permitindo-se abraçar o novo.A energia desse Eclipse te leva a compreender que, às vezes, é necessário fazer escolhas que não fazem sentido aos olhos dos outros, mas que são um verdadeiro ato de amor próprio. É preciso aprender a priorizar a sua felicidade e a formar a sua própria definição de autorrealização. Não espere a aprovação dos outros para ser feliz.