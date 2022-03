Previsão do signo de Câncer para hoje, 8 de março

Signo de Câncer hoje

Hoje no período da manhã as tarefas que você se propor a cumprir podem trazer resultados visíveis - seja uma demanda de trabalho ou uma conversa importante. Isso acontece devido às influências da Lua em Touro, que nos ajuda a fazer as coisas de forma mais prática. Além disso, Vênus e Marte estão transitando pelos primeiros graus de Aquário, o que nos faz sentir mais determinados e mais conectados aos nossos ideais. Por isso, uma dica interessante para esse momento é perguntar a si mesmo quais são os motivos, os valores e os ideais que você está seguindo. Entre meio dia e quatro horas da tarde, a Lua estará fora de curso e devemos ter cuidado com discussões e acidentes. Depois desse período, ela entra em Gêmeos e nos ajuda a retomar a capacidade de ter conversas mais claras e racionais.Os nativos de Câncer são regidos pela Lua, que está em Gêmeos e forma um trígono com Saturno em Aquário hoje. Esse aspecto pode te ajudar a clarear a mente e acessar a sua racionalidade. Hoje é um bom dia para organizar os principais ambientes que você passa o seu tempo, como o seu quarto e o seu escritório.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.