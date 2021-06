Previsão do signo de Câncer para hoje, 8 de junho

Ontem Urano e Saturno começaram a formar um dos aspectos mais importantes do ano, que marca o período de transição que estamos vivendo como sociedade. Enquanto Urano representa renovação e questionamento, Saturno indica reestruturação e manutenção da ordem. Por isso, quando esses dois planetas formam uma quadratura, percebemos de forma mais explícita a influência desses planetas de forma desarmônica, como em uma disputa de poder. Esse aspecto se forma três vezes durante esse ano (sendo essa a segunda) e marca um momento de grandes debates internos, mas principalmente externos. No Brasil, essa dualidade é percebida claramente na política, enchendo os jornais de notícias e citações extremistas, uma mais conservadora (assim como Saturno) e a outra mais liberal e flexível (assim como Urano). A discussão sobre a vacinação contra o covid-19 em meio a um ano influenciado por esse aspecto tenso marca um período de transformações sociais, em que, mesmo que haja discordâncias, estamos questionando e buscando mudanças com mais determinação (e talvez até mais conhecimento) do que antes.

Signo de Câncer hoje

Hoje após às 16 horas a Lua ingressa em Gêmeos, onde também estão o Sol e Mercúrio. Esse alinhamento planetário faz com que fiquemos mais criativos e animados, mas também gera ansiedade. Quando a aceleração geminiana não é bem recebida, você se sente mais irritado e pode acabar ‘falando demais’.



