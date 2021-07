Previsão do signo de Câncer para hoje, 8 de julho

Hoje a Lua está transitando pelo signo de Câncer, onde também se encontra o Sol há alguns dias. A influência das energias cancerianas sobre esses dois planetas faz com que nossos sentimentos estejam à flor da pele e, consequentemente, ficamos mais propensos a agir de forma dramática e vitimista. É preciso ter cuidado para conter seus impulsos, porque a saída mais fácil é se colocar como alvo das outras pessoas, mas isso não altera a realidade ao seu redor e não muda aquilo que está lhe fazendo sentir mal. A Lua está formando um trígono com Júpiter em Peixes, o que facilita a compreensão do ponto de vista das outras pessoas, configurando um bom momento para dialogar e resolver conflitos que se desenrolaram nos últimos dias. Porém, nesses casos é extremamente necessário se manter atento para não se permitir dramatizar demais essas situações, porque isso apenas dificulta a resolução dos desentendimentos.

Signo de Câncer hoje

O posicionamento da Lua em seu signo pode fazer com que você acredite que tudo o que acontece ao seu redor é feito diretamente para te afetar. Esse comportamento te leva a interpretar erroneamente as atitudes das outras pessoas, tirando conclusões precipitadas que podem causar discussões sem fundamento.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.