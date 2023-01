Previsão do signo de Câncer para hoje, 8 de janeiro

Hoje a Lua está em Leão, deixando o domingo com um foco maior para o lazer, para seus prazeres, buscando levar a vida com mais autoestima e confiança. Essa energia é ótima para buscar sua versão mais livre e autêntica, priorizando seu bem-estar. Aproveite o dia para se vestir bem, cuidar de você, se movimentar e apreciar a luz interna que é amplificada por essa Lua.

Ao longo do dia, teremos dois trânsitos importantes, o primeiro é a oposição da Lua com Vênus em Aquário, trazendo um pouco de atrito nos seus relacionamentos. O segundo é um aspecto mais positivo, um sextil entre a Lua e Marte, que traz uma fluidez para seu final de tarde, dando mais coragem para ter conversas sobre o futuro, confiança sobre seus próximos passos. Aproveite para experimentar coisas novas e se inspirar.

Signo de Câncer hoje



A entrada da Lua em Leão traz uma maior autoestima e confiança para você canceriano, priorizando seu ponto de vista e buscando trazer como foco uma melhor versão do que deseja realizar neste ano. Essa energia permite que você tenha mais autonomia e não dramatize tanto as escolhas das outras pessoas.



