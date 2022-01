Previsão do signo de Câncer para hoje, 8 de janeiro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua ingressa em Áries no começo da madrugada e desperta mais ânimo e determinação para aproveitarmos o fim de semana. A forte influência das energias piscianas nos últimos dias nos deixou mais emotivos e introspectivos, o que acaba gerando certo desânimo, principalmente para quem está passando por algum conflito em relacionamentos afetivos. Agora, transitando por Áries, a Lua nos convida a nos voltar para o mundo externo, nos movimentar e fazer coisas diferentes que proporcionem lazer e também a liberação de energia - como uma caminhada ou um jogo de handball com a família. Os nossos instintos se tornam mais amplificados e seremos levados a agir com mais coragem e autenticidade.Hoje, no final da tarde, a Lua (planeta regente de Câncer) forma um aspecto desafiador com Quíron, astro que se relaciona às nossas feridas emocionais. Por isso, você pode se surpreender com alguma situação que mexa com seus sentimentos e será preciso ter cuidado para não agir de forma imprudente, sendo levado por emoções momentâneas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.