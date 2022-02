Previsão do signo de Câncer para hoje, 8 de fevereiro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua entra na fase crescente enquanto está transitando por Touro. Essa fase lunar representa um momento em que a energia de realização toma conta, ou seja, você se sente mais disposto e determinado. Essa semana será ideal para se dedicar às tarefas mais complicadas e às mudanças que você quer realizar neste mês, que trarão bons frutos. No âmbito afetivo, esse mês também será propício para alinhar expectativas e construir relações mais saudáveis. Além disso, Marte e Vênus estão caminhando lado a lado por Capricórnio e formam um trígono com Urano em Touro. Esse aspecto tende a despertar assuntos importantes que podem culminar em transformações importantes, principalmente envolvendo pessoas amadas.A influência das energias taurinas desperta um clima mais familiar, calmo e agradável. Porém, nos sentimos mais incomodados com qualquer desentendimento que ainda não tenha sido resolvido, principalmente envolvendo os relacionamentos afetivos. Isso acontece porque procuramos mais segurança emocional quando a Lua está transitando por Touro.