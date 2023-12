Previsão do signo de Câncer para hoje, 8 de dezembro

A lua minguante sinaliza que é hora de limpar o campo. Antes de plantar novas sementes, é preciso capinar, arar e deixar o solo descansar. Até o dia 12/12 (início da Lua nova em Sagitário), cuide do seu solo. Se permita repousar, dê crédito a si mesmo(a) e se reintegre.

Mercúrio e Júpiter, os mensageiros das boas notícias, se encontram e batem um papo super agradável. É um encontro próspero e positivo. E você pode receber aquela resposta que tanto aguardava, assinar um contrato ou um fazer um acordo. O trânsito é livre para uma boa conversa, as palavras fluem e os ouvidos estarão mais receptivos. Seja prático nos seus argumentos. Aproveite seu otimismo para discutir metas ou focar nos estudos. Hoje sua mente está muito mais criativa e você está muito mais seguro(a) das suas ideias.

No período da noite a Lua encontra Plutão e pode ser que você sinta uma pressão interna. A dica é manter a calma, pois agora você tem sabedoria e todas as ferramentas necessárias para executar os cortes que precisam ser feitos. Desobstrua o caminho e aponte a seta dos seus desejos para alvos possíveis de serem alcançados.

Signo de Câncer hoje

Sua habilidade de comunicação está em alta, canceriano(a). Aproveite para socializar, trocar ideias e se expressar. Hoje o dia pode abrir algumas portas e trazer oportunidades que você nem imaginava. Fortaleça suas amizades ou se envolva em ações coletivas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.