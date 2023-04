Previsão do signo de Câncer para hoje, 8 de abril

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua está em Escorpião, formando uma oposição a Urano em Touro. Esse trânsito pode gerar um aumento na tensão emocional e nos desafios em lidar com mudanças e imprevistos. O fato da Lua influenciar diretamente as emoções e estar em Escorpião, pode trazer uma intensificação e necessidade emocional maior para suas trocas. Aproveite o sextil entre Mercúrio e Marte para se comunicar com mais assertividade e tomar decisões mais rápidas, pautadas em suas prioridades. É um momento de muita sensibilidade, que te convida a se conectar com as pessoas à sua volta, buscando um espaço para escuta e acolhimento.Os trânsitos do dia te direcionam a se libertar de relacionamentos ou situações que não atendem às suas necessidades. Esteja aberto a mudanças e busque encontrar novas formas de se conectar emocionalmente com os outros, compreendendo e respeitando seus próprios limites e necessidades.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.