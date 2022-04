Previsão do signo de Câncer para hoje, 8 de abril

Signo de Câncer hoje

Os últimos dias, em que a Lua estava transitando por Gêmeos, foram marcados por um pouco mais de ansiedade, mas já conseguimos ter mais calma agora que a Lua ingressa em Câncer, apesar de também ficarmos mais sensíveis. A Lua em Câncer pode trazer uma vibe de vitimização, mas cabe a você encarar a situação dessa forma ou com mais otimismo. Ao entender que tudo tem um propósito, é possível ter mais tranquilidade para fazer o seu melhor sem tanto peso. Somado à influência canceriana, a entrada de Marte em Peixes nos leva a perceber a necessidade de agir com mais acolhimento e sensibilidade - com nós mesmos e com os outros. O lado desafiador desses signos de água se relaciona ao drama, por isso, precisamos ter cuidado ao conversar sobre assuntos delicados.Os nativos de Câncer tendem a se sentir especialmente magoados por tudo que é dito em momentos estressantes, em que somos influenciados pelo posicionamento de Marte em Peixes. Você pode ter dificuldade para perceber que você mesmo pode estar iniciando conflitos por não saber quando suas expectativas são quebradas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.