Previsão do signo de Câncer para hoje, 7 de novembro

A Lua segue no signo de virgem. Você está revendo e avaliando algumas situações na sua vida. Aproveite esse momento de ajustamento e síntese e se organize para a próxima etapa. É tempo de conciliar as coisas e terminá-las para não começar um novo ciclo com pendências. Hoje o dia está perfeito para revisar textos, fazer cálculos e planejar. É ideal para rever hábitos e iniciar dietas de desintoxicação. Limpa, elimina e olha para sua desordem. O que não está funcionando? Chegou a hora de rever o modo ou o método. Estabeleça novas metas, trace objetivos e usufrua das bênçãos de Júpiter, pois o planeta da esperança está trazendo otimismo e confiança para o seu dia. E se o dia de hoje fosse uma música: “Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo.” (Go Back - Titãs).

Câncer

O que você quer de verdade, canceriano(a)? Pense a longo prazo. Resgate a fé em dias melhores. O momento pede planejamento, mas não esqueça que sozinho você não vai a lugar nenhum. Quem você quer levar com você?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.