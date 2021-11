Previsão do signo de Câncer para hoje, 7 de novembro

As movimentações astrológicas dos últimos dias foram intensas, a começar pela lunação em Escorpião, que marca o início de um novo ciclo. Como esse signo é relacionado às transformações mais profundas que passamos em nosso processo de evolução pessoal, será necessário encarar nossas sombras e inseguranças nesse novo ciclo lunar.

Além disso, a entrada de Vênus em Capricórnio na última sexta-feira (05) desperta uma modificação de postura em nossos relacionamentos pessoais, já que as energias capricornianas evidenciam a necessidade de responsabilidade afetiva.

Além disso, hoje a Lua está transitando por Sagitário, nos deixando mais criativos e expansivos. Porém, a disciplina capricorniana é oposta à liberdade sagitariana, o que pode gerar certos conflitos.

Signo de Câncer hoje



As inquietações emocionais que estão nos afetando nos últimos dias (devido a lunação que aconteceu em Escorpião nesta semana) podem despertar em você, nativo de Câncer, um olhar melancólico e dramático. Por esse motivo, o posicionamento da Lua - seu planeta regente - em Sagitário te proporciona bem-estar, porque possibilita que você tenha mais leveza para lidar com os conflitos diários.



