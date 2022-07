Previsão do signo de Câncer para hoje, 7 de julho

Signo de Câncer hoje

Como a Lua entrou na fase crescente ciclo em Libra ontem, é interessante aproveitar esse momento para inserir na rotina novos hábitos que queremos aderir, pensando em ter uma vida mais saudável em todos os aspectos. Essa lunação nos leva a perceber a necessidade de avaliar e pesar aquilo que estamos fazendo, ou seja, como estamos gastando o nosso tempo. O objetivo deve ser reconhecer aquilo que nos faz bem e aquilo que, literalmente, tem sido muito pesado a nível físico ou emocional. Encontrar equilíbrio é uma das tarefas mais difíceis nos dias atuais, porque sempre estamos focados em algo que precisa ser feito e, quando finalmente resolvemos parar e fazer outra coisa, como ver uma série ou entrar em uma rede social, acabamos tendo acesso a um número incontável de informações pelo celular. Por isso, coloque a meta de ter momentos de descanso mental (sem celular de preferência) durante os próximos dias.A entrada da Lua crescente em Escorpião, que é um signo de água como Câncer, representa um momento de maior sensibilidade, como se você estivesse mais vulnerável. Tenha cuidado para não levar tudo para o lado pessoal e acabar se magoando por coisas que não valem a pena. Tire um momento do seu dia para ter uma conversa agradável com uma pessoa amada.