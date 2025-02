Previsão do signo de Câncer para hoje, 7 de fevereiro

Hoje, com Netuno e o Nodo Norte se aproximando em Peixes, um farol se acende no horizonte, apontando novos caminhos e chamando você a mergulhar em águas mais profundas. Na correria do dia a dia, porém, fica fácil deixar essas mensagens passarem despercebidas. Por isso, tente se elevar e perceber as sutilezas que chegam nas entrelinhas — existe um oceano vasto de possibilidades diante de você, mas, sem uma bússola, será preciso olhar para as estrelas e confiar no que sente, sem se deixar enganar.



A Lua em Gêmeos, em conversa com Mercúrio e Saturno, intensifica o fluxo de informações. É hora de “acordar”: manter os pés no chão e a mente atenta para não se perder em pensamentos dispersos. Ainda assim, a sexta traz uma energia mais amena, dando oportunidade de respirar e integrar tudo o que está surgindo. Permaneça presente e aberto — mas lembre-se de filtrar o que é real do que é apenas ilusão. Siga firme, sentindo a verdade no seu coração.

Signo de Câncer hoje

Você pode sentir um impulso maior para cuidar do seu lado espiritual ou emocional. Não tenha medo de navegar nas águas mais profundas da sua sensibilidade, mas mantenha um olhar realista sobre as relações ao seu redor. A Lua em Gêmeos quadrada a Saturno em Peixes indica que, para alcançar a estabilidade desejada, será preciso separar sonhos de fatos concretos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.