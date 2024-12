Previsão do signo de Câncer para hoje, 7 de dezembro

Vênus chega em Aquário, marcando um período de inovação nos relacionamentos e nos valores pessoais. Este trânsito incentiva a busca por conexões mais livres e autênticas, promovendo a originalidade e a independência nas interações afetivas. É um momento propício para romper com padrões tradicionais e explorar novas formas de amar e se relacionar, valorizando a liberdade individual e a compatibilidade intelectual.



Antes de se estabelecer plenamente em Aquário, Vênus forma uma conjunção com Plutão, aspecto que intensifica as emoções e traz à tona questões profundas nos relacionamentos. Este encontro pode exigir que enfrentemos medos e inseguranças ocultas, promovendo transformações significativas nas dinâmicas afetivas. É um período de fim e recomeço, onde é necessário lidar com emoções intensas e, possivelmente, turbulentas, para alcançar uma renovação emocional.



Para aliviar um pouco a pressão do dia, a lua ingressa em Peixes, aumentando a sensibilidade e a intuição. Este posicionamento lunar nos convida a mergulhar em nossas emoções e a buscar a quietude interior. É um momento favorável para a introspecção, a meditação e a conexão com o lado espiritual, reconhecendo que, no silêncio e nos vazios, reside o potencial para novos começos.

Signo de Câncer hoje

As águas profundas serão ativadas, trazendo a necessidade de revisitar medos e tabus. Vênus em Aquário convida você a transformar suas relações íntimas, mas antes, Plutão exige que você enfrente inseguranças e emoções reprimidas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.