Previsão do signo de Câncer para hoje, 7 de dezembro

O dia começa bem. A Lua mingua no signo de Libra e te ajuda a observar o que tem pesado. Você já tem consciência do que precisa ser resolvido, pois já está bem cansado(a) das situações que se repetem. Chegou a hora de fazer escolhas. Escolher o que precisa sair da sua vida e o que deve permanecer. Escolha o que acolhe, o que move, o que te eleva. Você começa o dia pronto(a) para tomar uma decisão ou iniciativa. A Lua e Marte fazem um acordo e você sai desse impasse. Pense em você e solte o que te tira do eixo, o que está pensando, pois só assim você ganha um fôlego extra e consegue ir mais longe.

E o dia termina melhor ainda. A Lua e o Sol se encontram, potencializando os encontros, os entendimentos, abençoando os casais e dilatando a sua percepção sobre o que, de fato, te faz bem, do que você precisa realmente para ser feliz.

Signo de Câncer hoje

Para avançar você precisa realizar uma série de transformações materiais. Essas transformações são desejadas e necessárias. Volte-se para si mesmo(a) e permita que as mudanças aconteçam na sua vida. Tente viver novas situações, mude algo na sua rotina e faça um alongamento. Isso vai te fazer muito bem.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.