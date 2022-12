Previsão do signo de Câncer para hoje, 7 de dezembro

Signo de Câncer hoje

Com a entrada de Mercúrio em Capricórnio ontem, podemos sentir um clima um pouco mais tenso, já que estamos voltados para nossas responsabilidades e expectativas. Ainda ontem, no fim do dia, a Lua ingressou em Gêmeos, e continuará transitando por esse signo hoje. As energias geminianas costumam despertar nosso lado mais descontraído e comunicativo, mas, em conjunto com a influência de Mercúrio em Capricórnio, a tendência para esse momento é sermos um pouco mais arrogantes e preocupados. Por isso, é preciso ter cuidado com a forma como iremos comunicar nossas emoções. Lembre-se que não adianta focar nos desafios, e repetir incessantemente as reclamações. O poder da manifestação nos afeta diretamente e, quando nos prendemos aos problemas, acabamos perdendo a oportunidade de desenvolver nossas habilidades para lidar com eles. Abrace as oportunidades que a vida está lhe oferecendo para crescer, e descobrir novas faces de si mesmo.O excesso de energia que você vem sentindo pode acabar fazendo com que atropele muitas fases do seu desenvolvimento, em busca de um resultado rápido. É preciso trabalhar melhor seus processos, e refletir sobre como tem se doado para suas atividades. Aproveite a fluidez de Netuno para ter mais momentos de autocuidado e dedicação ao que realmente é importante para você.