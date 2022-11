Previsão do signo de Câncer para hoje, 6 de novembro

Signo de Câncer hoje

Esse fim de semana com Lua em Áries tem nos deixado mais acelerados, sendo um pouco mais difícil ter um domingo de preguiça, descanso e relaxamento. Para lidar com a energia ariana sem que ela se transforme em pura ansiedade, pode ser interessante começar o dia com algum exercício físico, para colaborar com nossa saúde física e mental. Você provavelmente já ouviu falar que os exercícios ajudam na liberação de algumas substâncias (principalmente os neurotransmissores) que regulam sensações como a satisfação e o bem-estar. Além do posicionamento lunar, outros trânsitos, principalmente a oposição que Vênus em Escorpião está formando com Urano em Touro, tem causado tensões e um pouco mais de estresse. Por outro lado, esse é um momento favorável para nos conectar à nossa criatividade, buscando coisas que nos deixam mais inspirados para viver. E por que não fazer isso cuidando da nossa saúde? Aproveite todas essas movimentações astrológicas para adicionar na sua rotina alguns hábitos que envolvem a movimentação do seu corpo. Seja a academia convencional, vôlei, yoga, dança ou qualquer outra prática que faça sentido para você, que te ajude a desacelerar e se conectar com o momento presente.A proximidade do Eclipse faz com que o seu humor fique oscilante, o que pode te levar a iniciar discussões de forma desnecessária. Lembre-se que nem tudo aquilo que te incomoda é algo que realmente precisa ser mudado no outro. É importante questionar a si mesmo sobre o porque as atitudes ou falas de alguém está te irritando tanto.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.