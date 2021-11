Previsão do signo de Câncer para hoje, 6 de novembro

Signo de Câncer hoje

Escorpião é considerado um dos signos mais fortes e determinados do zodíaco e essas características se tornam mais nítidas nesse momento, em que o Sol e Marte estão transitando por esse signo. Isso significa que estamos vivenciando um momento em que nossos objetivos se tornarão mais claros e teremos mais consciência e coragem para encarar a realidade tal como ela é. Ao se conectar com seu eu interior, é possível perceber aquilo que você precisa trabalhar em si mesmo, para agir com assertividade. Além disso, Vênus, o planeta regente dos relacionamentos, ingressou em Capricórnio ontem, o que indica um bom momento para desenvolver relações profissionais. Porém, as energias capricornianas despertam certo mau humor, já que elas são relacionadas à disciplina e às cobranças. Ao mesmo tempo em que você não terá muita paciência para dar satisfações, é provável que você queira cobrar mais das pessoas com quem se relaciona.A entrada de Vênus em Capricórnio desperta um olhar mais racional sobre as situações que você está vivendo, o que te ajuda a resolvê-las de forma mais tranquila, sem tanto sofrimento. Porém, isso exige certo esforço, porque seus sentimentos estão amplificados devido ao movimento do Sol e de Marte por Escorpião, que é um signo de água assim como Câncer. Esse é um contexto propício para desenvolver melhor o equilíbrio emocional.