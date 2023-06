Previsão do signo de Câncer para hoje, 6 de junho

Signo de Câncer hoje

Um dia em que sentimentos como franqueza, sinceridade e honestidade darão o tom do início ao fim. A Lua, que caminha pelo meio do signo de Capricórnio, em sua fase cheia, faz trígono com Mercúrio e Urano, que estão em conjunção. Isso trará a luz da razão sobre todas as dúvidas emocionais, deixando a tomada de decisões complexas algo muito mais fácil e prático. O Meio do Céu em Áries pede por atitude e movimento - a procrastinação no dia de hoje terá consequências severas. Um aspecto com Quiron pede mais atenção a problemas na cabeça, como dores de todos os tipos, febre, estresse e irritação.Com a Lua transitando em exílio pelo signo de Capricórnio, você ainda tem a necessidade de passar mais tempo descansando. Talvez sinta sono excessivo, ou ao menos vontade de estar na própria companhia. A nostalgia está em alta no seu coração. Com Câncer ascendendo no horizonte, seu corpo se renova, favorecendo a cura de doenças.