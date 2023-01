Previsão do signo de Câncer para hoje, 6 de janeiro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua em Câncer entra em sua fase Cheia, trazendo reflexões sobre o passado e deixando seus sentimentos à 'flor da pele'. Além disso, a aproximação entre o Sol e Mercúrio pode acabar deixando nossa mente a milhões. Contudo, mesmo com esse desafio, muitos momentos favoráveis podem surgir, principalmente durante a tarde. Aproveite esse horário para realizar suas tarefas mais importantes, reuniões, compromissos, ou conversas que vem adiando. A Lua em Câncer enfatiza seu lado mais acolhedor, proporcionando um olhar mais empático, amoroso e com muita compaixão. Por isso, muitas questões que antes você enxergava com mágoa e tristeza, podem surgir para que agora você tenha mais compreensão, deixando de lado o excesso de cobranças e a culpa.A Lua em seu signo forma uma quadratura com Quíron em Áries pela manhã, dando um maior destaque para sua vida profissional, possibilitando uma força de ação para resolução de problemas. Contudo, esse trânsito desperta a importância de encontrar equilíbrio entre suas necessidades e a necessidade dos outros.