Previsão do signo de Câncer para hoje, 6 de fevereiro

Hoje, o Céu te pergunta: O que você quer que seja verdade em sua vida? Quem você é além da matéria, quem você é além das suas obrigações sociais, além do seu papel na família? Quem você é além das suas relações? O que você quer e qual caminho você quer seguir? O Sol em Aquário está iluminando o seu papel no mundo e a Lua em Capricórnio, te chama para responsabilidade e pede praticidade e realização. Solte o que está rígido e se entregue. Atravesse sem medo, pois tudo que você necessita já existe no seu interior.

Signo de Câncer hoje

Hoje pode ser aquele dia de fazer cortes. Se deixe guiar pela intuição e corte gastos desnecessários, pessoas que não lhe fazem bem ou situações que não lhe agrada mais. A Lua minguante é o momento perfeito para reconhecer áreas de sua vida que podem estar drenando sua energia emocional.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.