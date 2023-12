Previsão do signo de Câncer para hoje, 6 de dezembro

Você acorda sob um duelo da Lua e Netuno. E seus medos virão à tona sem pedir licença. Pode ser que você acorde se sentindo frágil emocionalmente. E vai ser mais difícil lidar com tudo que incomoda. Logo depois, Netuno finda sua retrogradação e se prepara para retomar o movimento direto. Depois de muitos meses perseguindo fantasias irreais, você agora consegue enxergar melhor a realidade.

Preste atenção à sua intuição, que deve estar ampliada pelos próximos dias. As respostas estão vindo de todos os lugares. A Lua também conversa com Plutão e promete restabelecer suas forças. Você pode acessar e transmutar o que atormenta a sua tranquilidade e recomeçar uma nova fase emocional.

No período da noite tente elevar seu pensamento, se entregue a uma boa meditação, oração ou faça uma aula de Yoga. Qualquer prática terapêutica vai te ajudar a fazer um mergulho profundo, acessar emoções incômodas e expurgá-las. O aprendizado do dia é: Projetar sonhos do passado em situações no presente é um engano. Isto não lhe permite ver com clareza a realidade.

Câncer

Chegou a hora de dissolver os limites e ampliar os horizontes, canceriano(a). Qualquer insegurança sobre o futuro tende a se dissipar e agora você consegue enxergar outras possibilidades. Foque nos seus objetivos a longo prazo, pois os seus sonhos parecem mais claros. Você já sabe o caminho que deve seguir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.