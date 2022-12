Previsão do signo de Câncer para hoje, 6 de dezembro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua ficará em Touro até as 18 horas. As energias taurinas evidenciam nossa determinação para agir em prol dos nossos desejos e necessidades mais profundas, e o encontro que acontece entre a Lua e Urano nos ajuda a fazer isso com mais coragem e originalidade. Após as 18h, quando a Lua ingressar em Gêmeos, ficaremos mais ansiosos e será preciso ter momentos de autocuidado para desacelerar no fim do dia. Além disso, Mercúrio está entrando em Capricórnio hoje, e será acompanhado por Vênus no sábado (11/12). Como esses dois astros estavam em Sagitário, o alto fluxo de ideias e a vontade de expandir todas as áreas da nossa vida estavam em foco. Agora, com a influência capricorniana, podemos sentir o cansaço que foi acumulado nas últimas semanas, percebendo a necessidade de nos aterrar mais, sendo mais respeitosas com nosso próprio tempo e limites.Você pode acabar sendo incisivo demais ao correr atrás do que deseja, atropelando um pouco as fases de construção dos seus sonhos. Essa pressa deixa transparecer a sua insegurança em não conseguir realizar suas vontades.