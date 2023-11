Previsão do signo de Câncer para hoje, 5 de novembro

Estamos finalizando o ciclo lunar, iniciado com a lua nova em Libra no dia 14/10. A lua começa a minguar no signo de Leão, reforçando nosso valor e nossa autoestima. Seremos empurrados a colocar um ponto final em situações ou relações nas quais não nos sentimos mais valorizados. Todos nós temos a energia leonina em alguma área da nossa vida. E é nessa área que devemos priorizar a felicidade. A lua minguante sugere recolhimento e interiorização. Revise os últimos resultados. Não resista, apenas aceite e se adapte. Os conflitos perdem força e não vão nos impactar mais como antes. É fácil largar, deixar de lado. Chegou a hora de fazer os cortes. Deixe minguar tudo aquilo que tira seu brilho, vitalidade, criatividade e disposição.

O que ou quem está tirando o seu entusiasmo? Até o dia 12/11 levante acampamento, limpe o terreno e descanse. Armazene força para próxima fase.

O domingo pode ser tenso. A Lua no signo de Leão não está nada amigável. Ao longo do dia, ela vai desafiar o Sol, Marte e Urano. Nada fica muito claro e as interações não fluem. As pessoas não se entendem e no período da noite a ansiedade toma de conta. Se você tiver algo programado, chegue mais cedo.

Câncer

A lua minguante em Leão favorece a organização do orçamento. Se possível quite suas dívidas ou faça cortes e diminua seus gastos. Você não precisa ter todas as respostas agora. Respeite os processos, aos poucos você vai compreender os planos que o universo tem para você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.